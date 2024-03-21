Manisa'da PKK/KCK-YPG/PYD Propagandası Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Manisa İI Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünün faaliyetlerini tespit ve deşifre etmeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; sosyal medya üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şahıs Turgutlu ilçesinde yakalanırken, şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MANİSA