Park halindeki kamyona çarptı! 4 kişi hurdaya dönen otomobilin içinde can verdi

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 3 kişi ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.