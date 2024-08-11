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Park halindeki kamyona çarptı! 4 kişi hurdaya dönen otomobilin içinde can verdi

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Manisa'da içerisinde 4 kişinin bulunduğu hafif ticari araç, emniyet şeridinde duran kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen hafif ticari araçta bulunan 4 kişi de olay yerinde can verdi. Kaza sonrasında kayda geçen görüntüler olayın şiddetini göstermeye yetti de arttı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kaza, 06.00 sıralarında Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, emniyet şeridinde park halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç hurdaya döndü.

Park halindeki kamyona çarptı! 4 kişi hurdaya dönen otomobilin içinde can verdi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 3 kişi ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Park halindeki kamyona çarptı! 4 kişi hurdaya dönen otomobilin içinde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ahmetli manisa Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

sade vatandaş:

direksiyonda liyakatli ehil insanlar olmazsa o aracın içindekileri resimdeki gibi felakete götürür

14
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Ömer:

Canavarlar ülkesi

4
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Marko Apostolidis:

şoför aracı değil araç şoförü sürüyor.... hayatta kalsaydı fren patladı derdi.... hep aynı mızıka... fren patladı yada hakimiyet kaybettim (insan demeye utanır).

2
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Mehmet Kan:

her beş yılda direksiyon sınavı yenilenmeli bu para için değil insan hayatını korumak için yapılmalı inanın birçogumuz geçemeyiz.

1
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Cemal Güneş:

suçlu bence katil kamyonlardır emniyet şeridine çekenler hiçbir zaman reflektör kullanmıyorlar zaten kasalarda da ışık yok onları fark etmek imkansız olan o anda yorgun uykusuz ve dalgın şoförlere oluyor

0
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duyarlı vatandaş:

Sebebi telefon

0
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