Park halindeki kamyona çarptı! 4 kişi hurdaya dönen otomobilin içinde can verdi
Manisa'da içerisinde 4 kişinin bulunduğu hafif ticari araç, emniyet şeridinde duran kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen hafif ticari araçta bulunan 4 kişi de olay yerinde can verdi. Kaza sonrasında kayda geçen görüntüler olayın şiddetini göstermeye yetti de arttı.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.
4 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİKaza, 06.00 sıralarında Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, emniyet şeridinde park halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç hurdaya döndü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 3 kişi ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.