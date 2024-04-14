Manisa'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Manisa-İzmir karayolu Karakoca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Manisa yönüne doğru seyir halinde olan Ahmet A. yönetimindeki 45 AKE 700 plakalı Fiat marka otomobil, Karakoca Mahallesi istikametinden Manisa-İzmir yoluna çıkmaya çalışan Hasan T. idaresindeki 35 BSE 778 plakalı Mercedes marka otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası 45 AKE 700 plakalı aracın sürücüsü Ahmet A. ve yolcu konumunda bulunan Bayram Can U. araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Ahmet A. ve Bayram Can U. ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılırken, 35 BSE 778 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gülistan T. Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA