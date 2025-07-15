Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki orman yangınları, ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı. Apak Mahallesi'ndeki yangın söndürülürken, Seyitoba Mahallesi'ndeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Apak Mahallesi'nde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınırken, Seyitoba Mahallesi'nde devam eden yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Apak Mahallesi'nde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Saruhanlı'nın Seyitoba Mahallesi'nde devam eden orman yangınına ise; 5 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 2 itfaiye ekibi, 15 su tankeri ve 7 iş makinesi ile müdahale ediliyor. Yangının yayılmasını önlemek amacıyla bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yangın bölgesinde gerekli güvenlik ve sağlık tedbirleri alınmış olup vatandaşlarımızın yangın risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir." denildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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