Manisa'da MASKİ Çalışanı İntihar Etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörlüğü (MASKİ) bünyesinde görev yapan işçi intihar etti.

Olay, Turgutlu'ya bağlı Çatalköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evin bahçesinde intihar eden evli ve 2 çocuk babası Doğan Seletli'nin (33) cenazesi, otopsi yapılmak üzere Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörlüğü (MASKİ) bünyesinde çalıştığı öğrenilen Seletli'nin ölümü, hem mesai arkadaşlarını hem de sevenlerini yasa boğdu. - MANİSA