Manisa'da MASKİ Çalışanı İntihar Etti
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörlüğü'nde görev yapan evli ve 2 çocuk babası Doğan Seletli, intihar ederek yaşamına son verdi. Olay, Çatalköprü Mahallesi'nde gerçekleşti ve Seletli'nin cenazesi otopsi için devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörlüğü (MASKİ) bünyesinde görev yapan işçi intihar etti.

Olay, Turgutlu'ya bağlı Çatalköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evin bahçesinde intihar eden evli ve 2 çocuk babası Doğan Seletli'nin (33) cenazesi, otopsi yapılmak üzere Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörlüğü (MASKİ) bünyesinde çalıştığı öğrenilen Seletli'nin ölümü, hem mesai arkadaşlarını hem de sevenlerini yasa boğdu. - MANİSA

