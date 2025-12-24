Elvan Özerdim davasında savcılık mütalaası açıklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin cinsel saldırısına direndiği gerekçesiyle defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan ve 6 gün yoğun bakımda tedavi gören 2 çocuk annesi Elvan Özerdim'in davasında savcılık mütalaasını açıkladı.

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Olcay Özerdim hakkında Cumhuriyet Savcılığı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Duruşma sonrası Manisa Adliyesi önünde açıklama yapan Elvan Özerdim'in avukatı Yalçın Arcak, mütalaanın bazı yönleriyle olumlu ancak bazı yönleriyle eksik olduğunu belirtti. Karar duruşmasının 20 Ocak tarihinde görüleceği bildirildi.

Cinsel saldırı suçu mütalaada yer aldı

Elvan Özerdim'in avukatı Yalçın Arcak, "Bugün 24 Aralık ve biz bir kez daha Manisa Adliyesi'nin önünde açıklama yapıyoruz. Bir kez daha kadına şiddetle alakalı toplanmış bulunuyoruz ve az önce duruşmadan çıktık. Cumhuriyet Savcılığı mütalaasını verdi Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ve karar duruşmamız 20 Ocak tarihine kaldı. Mütalaanın bizim açımızdan kısmen doğru, kısmen yanlış olduğunu değerlendiriyoruz. Biz müvekkilimize karşı cinsel saldırı suçunun da işlendiğini söylüyorduk ki Türkiye'de ne yazık ki kadınlar evlilik birliği içerisinde kendilerine karşı eşleri tarafından gerçekleştirilen cinsel saldırıların farkında olmuyorlar ve bunun suç olduğunun da farkında değiller. Bugün bu açıdan çok önemliydi ve savcılık mütalaasında müvekkilime karşı cinsel saldırı suçunun oluştuğunu söyledi" diyerek, cinsel saldırı suçunun mütalaada yer almasının önemli olduğunu söyledi.

"İçeriden çıkan bu caniler işlerini yarım bırakmıyorlar"

Savcının mütalaasına katılmadıkları noktanın ise kasten yaralama denmesi olduğunu belirten Arcak açıklamasını şöyle tamamladı: "Müvekkilime karşı eşi tarafından kasten öldürülmeye teşebbüs edilmiştir. Biz bunu daha önce de söylemiştik. Mahkemede beyanlarımızda da söyledik. Müvekkilimin aldığı tüm bıçak darbeleri öldürmeye yöneliktir. Bugün kendisi aramızdaysa tamamen şans eseri aramızdadır. Biz bunu her beyanımızda dile getirdik. Fakat savcılık Elvan Hanım'a karşı kasten yaralama suçunun oluştuğunu söylemekte. Biz buna katılmıyoruz. Bunu da şuna dayandırıyor savcılık. Diyor ki ambulans aranmıştır. Sanık tarafından bu sebeple gönüllü vazgeçme hususu gündeme gelmiştir. Bu sebeplerle de 'kasten yaralama suçu oluşmuştur. Öldürmeye teşebbüs oluşmamıştır' demektedir. Ne yazık ki bakın biz Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformuyla beraber yıllarca onların gönüllü avukatlığını üstleniyorum. Birçok davaya taraf olduk. Birçok dosya gördük ve şunu net bir şekilde biliyoruz. İçeriden çıkan bu caniler işlerini yarım bırakmıyorlar. Yarım bırakmıyorlar ve biz sürekli bu ülkede kız kardeşlerimizi kaybediyoruz. Canice katlediliyorlar. Bu caninin içeriden çıkmaması gerekiyor. Çıkmaması için de en üst hadden ceza alması gerekiyor. Çünkü çıktığı takdirde benim müvekkilimi katledecek."

Karar duruşması 20 Ocak'ta

Görülen duruşmada ise sanık eş Olcay Özerdim mahkeme heyetine eşini sevdiğini ve pişman olduğunu söylerken, Elvan Özerdim ise önceki beyanlarının arkasında olduğunu ve gereğinin yapılmasını mahkeme heyetinden talep etti.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının beyanlarının ardından karar duruşmasının 20 Ocak saat 14.30'da yapılmasına hükmetti. - MANİSA