Manisa'da Kaçak Kazı Yapan İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan iki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Olayda kullanılan aletler ele geçirildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kaçak kazı yapan iki şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yaylaköy Mahallesinde alınan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri tarafından, şüpheli G.K. (45/E) ve M.Y.A. (46/E) kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.
Olayda kullanılan 1 adet dedektör, sözde alan tarama metalleri ile kazıda kullanılan diğer alet ve edavata el konuldu.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli tahkikata başlandığı bildirildi. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa