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Manisa'da işçi servisleri çarpıştı: 35 yaralı

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Manisa'da iki işçi servisinin çarpışması sonucu 35 kişi yaralandı. Kazada sıkışan işçiler, itfaiye kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Korkunç kaza Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. İki işçi servisinin kavşakta çarpıştığı kazada, 35 kişi yaralandı.

HER İKİ ARACIN ŞOFÖRLERİ VE İŞÇİLER YARALANDI

Kaza, Akhisar Kayalıoğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında saat 19.00 sıralarında Akhisar- Manisa devlet karayolu üzerinde yaşandı. Manisa istikametine doğru ilerleyen 45 J 4493 plakalı işçi servisi, OSB kavşağında 45 J 4497 plakalı bir diğer işçi servisiyle çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu her iki aracın şoförleri ve servislerde bulunan işçiler yaralandı.

35 İŞÇİ YARALANDI

Kazanın etkisiyle 45 J 4497 plakalı otobüste sıkışan işçiler, itfaiye kurtarma ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan 35 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Polis ve jandarma, kazanın meydana geliş sebebini araştırmak üzere inceleme başlattı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Manisa'da işçi servisleri çarpıştı: 35 yaralı

Manisa'da işçi servisleri çarpıştı: 35 yaralı

Manisa'da işçi servisleri çarpıştı: 35 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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