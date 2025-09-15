Manisa'da İncir Hırsızları Suçüstü Yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devriye gezen ekipler, 2 ayrı kişiye ait bahçeden incir çalan 2'si kadın 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Aşağı Çobanisa ve Karaoğlanlı mahallelerinde muhtemel bağ ve bahçeden hırsızlık olaylarına ekipler aralıksız olarak devriyelerini sürdürüyor.

Jandarma Asayiş Timlerinin devriyeleri sırasında Aşağı Çobanisa ve Karaoğlanlı mahallelerinde iki vatandaşa ait bahçeden ikisi kadın 4 kişi incir çaldıkları esnada suç üstü yakalandı.

Hırsızlık yaptığı tespit edilen S.K. (29), N.G. (47), Ö.G. (41) ve R.K. (33) isimli şahıslar olayla ilgili gözaltına alındı. Şüphelilerin bahçelerden topladığı kasalar içerisinde bulunan yaklaşık 200 kilogram incir ise bahçe sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edildi. - MANİSA