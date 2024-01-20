Manisa'da Eski Sevgilisi Tarafından Öldürülen Genç Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde eski sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürülen 1 çocuk annesi genç kadın gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Annesi de babası tarafından yıllar önce öldürülen 24 yaşındaki Melike Akpınar'ın cenazesinde kardeşlerinin gözyaşları sel oldu.

Cuma akşam mesai bitiminde eski erkek arkadaşı Zübeyir Yıldız tarafından öldürülen Saruhanlı Devlet Hastanesinde sekreter olarak çalışan 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Melike Akpınar Saruhanlı'da öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Amcası Ali Akpınar'ın evinin önünde helallik alınmasının ardından Saruhanlı Çarşı Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Saruhanlı Yeni Mezarlığında toprağa verilen Melike Akpınar'ın kardeşleri güçlükle ayakta durabildi. 4'ü kız 6 kardeşin en küçüğü olan Melike Akpınar'ın kardeşleri cenaze boyunca gözyaşlarına hakim olamazken aile yakınları da güçlükle ayakta durabildi.

Öte yandan, Melike Akpınar'ın öldürdükten sonra intihar eden Zübeyir Yıldız'ın Manisa merkezde oturduğu ve cenazenin Manisa'dan kaldırıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Cengiz Topel Mahallesi'nde Saruhanlı Devlet Hastanesinde sekreter olarak çalışan Melike Akpınar (24) adlı kadın, Saruhanlı Adliyesinde mübaşir olarak çalışan eski erkek arkadaşı Zübeyir Yıldız (28) ile konuşmak için buluştu. Genç kadın, Zübeyir Yıldız tarafından tabancayla başından vuruldu. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Melike Akpınar, kaldırıldığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emniyet güçleri olaydan yarım saat sonra Zübeyir Yıldız'ın aracını Saruhanlı Yılmaz Mahallesi çöplük mevkiinde boş bir arazide park halinde buldu. Aracı kontrol eden ekipler Zübeyir Yıldız'ın aynı silahla kalbinden kendini vurarak hayatına son verdiğini tespit etti. Melike Akpınar'ın Saruhanlı Devlet Hastanesinde sağlık memuru olarak çalıştığı ve annesinin de babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Öte yandan, Melike Akpınar'ın babasının, Melike Akpınar'ın annesi Fatma Akpınar'ın da aralarında olduğu ikisi resmi nikahlı olmak üzere 3 eşini de öldürdüğü ve cezaevinde olduğu öğrenildi. - MANİSA