Üye Girişi
Haberler

Bebeği ile uzaklaştırma kararı için adliyeye giden eşini vurdu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde boşanma aşamasındaki bir kadın, eşinin saldırısına uğrayarak bacağından vuruldu. Olay sonrası kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan eşi gözaltına alındı.

Manisa'da Belgin B. isimli kadın, 3 aylık bebeğiyle birlikte uzaklaştırma kararı aldırmak için adliyeye gittiği sırada boşanma aşamasındaki eşi tarafından vuruldu.

14 Kasım günü akşam saatlerinde Şehzadeler ilçesinde meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Belgin B. bebek arabasındaki 3 aylık çocuğuyla beraberdi.

Manisa'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokakta Vuruldu

ATEŞ ETTİKTEN SONRA MOTOSİKLETLE KAÇTI

Boşanma aşamasındaki eşi için uzaklaştırma kararı aldırmak için adliyeye giden kadın, kendisini motosikletli birinin takip ettiğini fark etti. Kendisine takip eden mart ayında boşanma davası açtığı eşi Furkan B. idi. Motosiklet yanından geçerken Furkan B., eşi Belgin B.'yi hedef alarak ateş etti. Baldırından yaralanan Belgin B., acı içerisinde yerde kalırken cani koca Furkan B., motosikletle kaçtı.

Manisa'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokakta Vuruldu

O ANLAR KAMERADA

Belgin B.'nin yerde sağlık ekiplerini beklemesi ve Furkan B.'nin elinde tabancayla kaçtığı o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Belgin B., tedaviye alındı.

Manisa'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokakta Vuruldu

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Belgin B. ve yanındaki 3 aylık kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan Furkan B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Furkan B., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bebeği ile uzaklaştırma kararı için adliyeye giden eşini vurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkmıştı! Sanık hemşireden korkunç itiraf

Vicdansız çete üyesinden korkunç bir itiraf geldi

 Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir

Bebekleri bile bile ölüme gönderen çetenin avukatından skandal sözler

 Yenidoğan Çetesi üyesinden tüyler ürperten itiraf: Neden yaşatmak için uğraşıyorsun?

Çete üyesinden mahkeme salonunu buz kestiren sözler: Neden yaşatıyorsun?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz

Devletin iki numarası, enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kızıl Goncalar 27. Bölüm tek parça full HD izleme linki! Kalpazan 5. bölüm full HD tek parça izleme linki! Pazartesi hangi diziler var? 18 Kasım Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Uzak Şehir 2. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! Icardi Türkiye A Milli Takımı'nda oynayabilir mi? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 18 Kasım Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Kızıl Goncalar CANLI izle! 18 Kasım 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 27. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kalpazan CANLI izle! 18 Kasım Pazartesi Kalpazan 5. bölüm SON BÖLÜM full HD izle! Adana ASKİ su kesintisi! 18-19 Kasım Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gülen Gözler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gülen Gözler filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Muratpaşa, Serik 18-19 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.