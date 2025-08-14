Manavgat'ta Yasak Olmasına Rağmen Göle Giren Adam Boğuldu

Manavgat'ta 'Göle girmek tehlikeli ve yasaktır' uyarılarına rağmen baraj gölüne giren 32 yaşındaki Tolga Demir boğuldu. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıdı ve dalgıçların yoğun çabaları sonucu cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Manavgat'ta, 'Göle girmek tehlikeli ve yasaktır' uyarılarına rağmen baraj gölüne giren 32 yaşındaki adamın boğulma anı saniye saniyesine güvenlik kameralarına yansıdı. Uzun süre suda çırpınan adamın cansız bedeni, dalgıçların yoğun çabaları sonucu sudan çıkarıldı.

Olay, Manavgat ilçesi Karavca Mahallesi Serimli Sokak'ta bulunan bir restoranın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'Göle girmek tehlikeli ve yasaktır' uyarılarına rağmen 32 yaşındaki Tolga Demir, restoranın balkon kısmından baraj gölüne atladı. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Demir'i fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı su altı kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, uzun uğraşların ardından Demir'in cansız bedenine ulaştı. Olay yeri inceleme ekipleri, Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. O anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniyesine kaydedildi.

Ailenin feryatları yürek dağlarken, su altı çalışmaları da kameraya yansıdı

Haberi alır almaz olay yerine gelen Demir'in ailesi, cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu. Ailenin feryatları yürekleri dağlarken, dalgıç ekiplerinin su altındaki çalışmaları sırasında Demir'in sudan çıkarılma anları da kameralara yansıdı. Görüntülerde, Demir'in göle atladığı andan itibaren suyun dibinde cansız bedenine ulaşılması ve bulunduğu yerden çıkarılması anbean yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
