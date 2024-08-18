Manavgat'ta Serinlemek İçin Giren Genç Akıntıya Kapılarak Kayboldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için Beşkonak Köprü Çay Irmağı'na giren genç, akıntıya kapılarak kayboldu. Akşam saatlerine kadar devam eden arama çalışmalarından sonuç çıkmazken, çalışmalar sabah erken saatlerde yeniden başlayacak.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında Manavgat ilçesi Beşkonak Karabük Mahallesi'nde bulunan Köprü Çay Irmağı'na giren Ahmet Yıldız (23) bir anda gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Beşkonak Jandarma Karakolu ekiplerinin yaptığı aramada sonuç alınamayınca bölgeye dalgıçlar çağrıldı. Dalgıçların da katılımıyla ırmakta kaybolan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı. JAK, SAK, AFAD, Side Su Altı Arama ve Kurtarma ve itfaiye ekipleri arama çalışmasını su altında sürdürürken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Beşkonak Karakolu ve komando ekipleri karadan tarama yaptı. Akıntıya kapılarak kaybolduğu değerlendirilen Ahmet Yıldız'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları, geç saatlere kadar devam etti. Havanın kararması ile arama çalışmalarına ara verilirken, çalışmalar sabah erken saatlerde yeniden başlayacak. - ANTALYA