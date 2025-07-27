Manavgat'ta Motosikletin Ticari Taksiye Çarpması Sonucu Kaza

Manavgat'ta yol kenarındaki turisti almak için aniden duran ve geri geri gelen ticari taksiye motosiklet çarptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, Manavgat Çevreyolu'nda seyir halindeki Berk M.'nin kullandığı 07 BTP 548 Plakalı motosiklet Sorgun Otogar kavşağını geçtikten sonra yol kenarındaki müşteriyi fark edip geri geri gelen yapan Ali Ç.'nin kullandığı 07 J 0668 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Berk M. kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. - ANTALYA