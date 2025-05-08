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Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücüye 63 Bin TL Cezalı Kaza

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücüye 63 Bin TL Cezalı Kaza
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza geçirdi. Sürücü, belgesiz ve kasksız olduğu için toplam 63 bin 327 TL ceza ile karşılaştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada motosikletli; sürücü belgesinin olmaması, kask takmaması ve abartılı egzoz kullanması nedeniyle toplam 63 bin 327 TL para cezasına çarptırıldı.

Eski Hisar Mahallesi 9546 Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında Demokrasi Bulvarı istikametinden seyir halindeki Kerim C.M.'nin kullandığı plakasız motosiklet, 9529 Sokak istikametine dönmek isterken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yola devrilen ve sürüklenen motosiklet sürücüsü kazayı yaralı olarak atlatırken, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yaptığına pişman oldu

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsüne sürücü belgesi olmaması nedeniyle 18 bin 677 TL, motosiklet sahibine sürücü belgesiz birisine araç kullandırmaktan 18 bin 677 TL, motosikletin plakasının takılı olmamasından 15 bin 713 TL, abartılı egzoz nedeniyle 9 bin 267 TL ve kask takmamaktan 993 TL olmak üzere toplam 63 bin 327 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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