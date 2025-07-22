Manavgat'ta Kavşakta Alkollü Sürücüyle Kaza: 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yapılan kontrollerde sürücülerden birinin 1.32 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Manavgat Gündoğdu Mahallesi Yörük Mustafa Bey Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesi kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, çevre yolu istikametinden, oteller bölgesine doğru seyreden Sezgin K. yönetimindeki 29 DC 097 plakalı Peugeot marka otomobil ile Kısalar istikametinden Gündoğdu merkeze doğru gelen Melih K. idaresindeki 07 BTZ 473 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Melih K. idaresindeki otomobil kaldırıma savrularak ters döndü. Kazada; Sezgin K., Melih K. ve araçta yolcu olarak bulunan Ahmet A.K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtan sürücü Melih K. ile yolcu Ahmet A.K., vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1.32 promil alkollü çıktı

Hastanede yapılan alkol testinde, tali yoldan çıkan sürücü Melih K.'nin 1.32 promil alkollü olduğu tespit edildi. Melih K.'ye 9 bin 268 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.

Mahalleli kazaya tepki gösterdi

Kaza sonrası çok sayıda mahalle sakini olay yerine akın etti. Elinde çalı süpürgesiyle yola saçılan parçaları temizleyen bir vatandaş, süpürgesini bir direğe asarak, "Kazalarda işe yarıyor" diyerek tepkisini dile getirdi. - ANTALYA