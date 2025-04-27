Maltepe'de Petshop Görünümlü İş Yerinde Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul Maltepe'de petshop görünümü verilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 100 kilo 335 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda Kartal ilçesinde bir grubun narkotik madde ticareti yaptığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takipte şüphelilerin Maltepe ilçesi Altayçeşme Mahallesi'nde bulunan petshop görünümlü bir iş yerini depo olarak kullandıkları tespit edildi. 22 Nisan'da saat 20.00 sıralarında belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Ö.G., S.M.A., B.T. ve S.C.A isimli şüpheliler yakalandı. Adreste yapılan aramada 138 adet vakumlu şeffaf poşet içerisinde 100 kilo 335 gram 'marihuana' isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu tespit edildi. Çalışmaların devamında suça iştirak ettiği tespit edilen İ.E., S.Ş. ve N.B. isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şahıslardan S.C.A. serbest bırakılırken, İ.E. ve B.T. hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı. Ö.G., S.M.A., S.Ş. ve N.B. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL