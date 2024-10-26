Malatya'nın Darende ilçesinde bahçe yangını kontrol altına alındı

Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan bahçe yangını söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Darende ilçesine bağlı Safiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir bahçede henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA