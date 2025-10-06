Malatya'nın 9 aylık asayiş bilançosu belli oldu

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2025 yılının Ocak- Eylül dönemine ilişkin güvenlik ve asayiş verilerini kamuoyuyla paylaştı. Vali Yavuz, suç oranlarında belirgin düzeyde azalmanın olduğunu söyledi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, beraberinde İl Emniyet Müdürü Kayhan ve İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer ile birlikte kentteki asayiş verilerini kamuoyu ile paylaştı. Valilik Toplantı salonunda açıklama yapan Vali Yavuz, Malatya'nın huzuru için çalıştıklarını ifade etti.

Malatya'da düzensiz göç azaldı

İlk olarak göçmen kaçakçılığı başlığıyla söze başlayan Vali Yavuz, 1 Ocak 30 Eylül 2025 tarihleri arasında 41 operasyon gerçekleştirildiğini ve 60 organizatörün yakalandığını söyledi. 2022'de 40 operasyon yapıldığını belirten Vali Yavuz, 572 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine gönderildiğini belirtti. 2023 yılında ise 11 operasyon gerçekleştirildiğini açıklayan Vali Yavuz, 335 düzensiz göçmenin aynı şekilde geri gönderme merkezine gönderildiğini ifade etti. 2024'te 41 operasyon gerçekleştirildiğini, 68 organizatörün yakalandığını belirten Vali Yavuz, düzensiz göçte ciddi bir azalma meydana geldiğini söyledi.

Narkotik suçlarla mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirten Vali Yavuz, "1 Ocak 30 Eylül 2025 tarihi arasında bin 784 olay ve operasyon gerçekleştirildi. 2 bin 99 zanlı gözaltına alındı. Bu zanlıların 405'i tutuklanmış, 137'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2022 yılında ise 2 bin 103 olay ve operasyon gerçekleştirildi, 2 bin 862 gözaltı oldu. Bunlardan 311'i tutuklandı. 2023 yılında ise bin 285 olay ve operasyon meydana gelmiş; bin 736 kişi gözaltına alındı. 2024 yılı içerisinde ise 2 bin 657 olay ve operasyon gerçekleştirilmiş ve bu süre içerisinde 3 bin293 kişi gözaltına alınmış, 395'i de tutuklandı" dedi.

Malatya'da narkotik maddelerin azalma sürecine girdiğini söyleyen Vali Yavuz, "İlimizde narkotik maddelerin arzında ciddi bir azalma sürecine girdik. Dikkatinizi çekeceğim bir husus var. Burada sentetik eczane arzına yöneldikleri ve burada ciddi bir artış olduğunu söylemek istiyorum." İfadesine yer verdi. Sentetik eczada ciddi bir artış olduğunu görüyoruz ve narkotik birimlerimiz özellikle sentetik eczane daha yakalamaları konusunda çalışmalarına hız vermiş bulunuyor" ifadesine yer verdi.

"Suç örgütlerine Malatya'da hayat hakkı vermeyeceğiz"

Organize suç örgütlerine yönelik çalışmalarda devam eden Vali Yavuz, "Bu konuyla ilgili mücadelemiz, kararlılığımız devam ediyor. 1 Eylül 30 Eylül 2025 tarihleri arasında 14 operasyon gerçekleştirilmiş. 125 zanlı gözaltına alınmış. Bunların 69'u tutuklanmış, 22'si adli şartıyla serbest bırakılmıştır. Burada 2022 yılında 30 tutuklu, 2023 yılında 8 tutuklu, 2024 yılında 21 tutuklu varken 2025 yılında yapmış olduğumuz başarılı projeli çalışmalar sayesinde organize suç örgütleri çökertilmiş ve 69'u da bugün adli mercilere teslim edilmiş ve cezaevlerinde bulunuyor. Buradan söylemek istediğim şu ki organize ve suç örgütlerine Malatya'da hayat hakkı vermeyeceğiz. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" diye konuştu.

Kaçakçılığın da mali kayıplara neden olan diğer bir konu olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, 9 ayda 154 operasyon gerçekleştirildiğini 188 zanlının gözaltına alındığını söyledi.

Konut dokunulmazlığı ihlali düştü

Vali Yavuz, Malatya'da 9 ayda 19 bin 218 asayiş olayının meydana geldiğini belirterek, "2022 yılında bu olay sayısı 21 bin 372, 2023 yılında 19 bin 474, 2024 yılında ise 22 bin 444'tür. Yine iş yerinde ve kurumların hırsızlık sayılarında da şuana kadar 164 olay meydana geldi. Konut dokunulmazlığı ihlal suçunda yüzde 65.5, hakaret suçunda yüzde 45.1, tehdit suçunda yüzde 34.9, kasten öldürmede yüzde 27.7, kasten yaralama suçunda yüzde 4, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda yüzde 63.3, cinsel saldırı suçunda yüzde 7.1, kişilerin huzur ve sükünu bozma suçunda yüzde 48.7, cinsel taciz suçlarında ise yüzde 18.2 oranında bir azalış meydana geldi" şeklinde konuştu.

Terörle mücadele sürüyor

Malatya'da terör olaylarında ise şu ana kadar 62 operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Yavuz, "Gerçekleştirilen tüm operasyonlarda 72 kişi gözaltına alınmış, 13'ü tutuklanmış. 19'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" diyerek terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğine işaret etti.

Trafik kazaları arttı

Trafik kazalarında ise henüz istenilen ivmenin yakalanamadığını söyleyen Vali Yavuz, "İlimizdeki bir de trafik verilerine bakacak olursak ildeki tescilli araç sayısı bugün itibariyle 245 bin 90. İldeki tescilli motosiklet sayısı yüzde 14 oranında artmış ve sayı 23 bin 605 rakamına ulaşmıştır. Ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı 2025 yılı içerisinde bin 981 adet olmuştur. Bu da yüzde 2.31 artışı ifade ediyor. Ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısında yüzde 2.3 oranda bir artış var" diye konuştu. - MALATYA