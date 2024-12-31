Malatya'da Yılbaşı Gecesi İçin 2 Bin 932 Polis Görevde
Malatya'da yılbaşı gecesinin güvenli bir ortamda geçmesi için 2 bin 932 polis, çeşitli denetim ve uygulamalarla halkın güvenliğini sağlamak üzere görev başında.
Malatya'da yılbaşı gecesinin huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilebilmesi için 2 bin 932 polis görev başında.
Tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da yılbaşı gecesi polis ekipleri görevlerinin başında halkın güvenliği için denetim gerçekleştiriyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 201 ekipten oluşan toplam 2 bin 932 polisin görev aldığı kentte denetim ve uygulamalar gerçekleştiriliyor.
Denetimlerin sabahın ilk ışıklarına kadar sürmez bekleniyor. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa