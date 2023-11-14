Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Malatya'da Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malatya'da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darende-Ayvalı yolunda yaptıkları uygulamada durdurdukları bir takside yolcu olarak bulunan O.E (29), H.S. (33) ve N.K'nin (52) üstünde yaptıkları aramada 4,30 gram esrar ve 3,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şahısların uyuşturucuyu M.K'den (37) aldıklarını söylemeleri üzerine, Ayvalı Mahallesi'nde ikamet eden şüphelinin ikametinde arama yapılarak şüpheli polis merkezine götürüldü.

Alınan ifadeler doğrultusunda 2 ikamette daha arama yapılarak S.S. (34), gözaltına alındı.

Aramalarda toplam 4,16 gram kenevir tohumu ve 130 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.