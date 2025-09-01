Malatya'da Tren Kazasında 60 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Malatya'da Tren Kazasında 60 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen tren kazasında, yük treninin çarptığı 60 yaşındaki Aydın Tarar hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da meydana gelen tren kazasında yük treninin çarptığı 60 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 10.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi Çayır Sokak mevkiindeki hemzemin geçitte yaşandı. Edinilen bilgilere göre, hemzemin geçitten yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Aydın Tarar'a (60) yük treni çarptı. Kazada ağır yaralanan Tarar kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Siyaset unutuldu! CHP'li başkan ve İyi Partili vekilden Bakan Kurum'a teşekkür

CHP'li başkan ve İyi Partili vekilden Bakan Kurum'a teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geleceğin yıldızı deniyordu! Galatasaray'dan 2. lige gitti

Geleceğin yıldızı deniyordu! Galatasaray'dan 2. lige gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.