Malatya'da Tren Kazasında 60 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen tren kazasında, yük treninin çarptığı 60 yaşındaki Aydın Tarar hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da meydana gelen tren kazasında yük treninin çarptığı 60 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saat 10.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi Çayır Sokak mevkiindeki hemzemin geçitte yaşandı. Edinilen bilgilere göre, hemzemin geçitten yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Aydın Tarar'a (60) yük treni çarptı. Kazada ağır yaralanan Tarar kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa