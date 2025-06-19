Malatya'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Malatya'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı
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Darende ilçesinde kontrolden çıkan tır, su kanalına girdi. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde bir tırın su kanalına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, S.A. (39) idaresindeki 71 ACH 641 plakalı tır, D-300 karayolu 21'inci kilometresi Bölge Trafik Mevkii'nde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Gürün istikametinden Malatya yönüne ilerleyen araç, yolun sağında bulunan su kanalına girerek yoldan çıktı.

Kazada yaralanan araç sürücü, ambulansla Darende Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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