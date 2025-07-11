Görüntü Türkiye'den! Tesla alev alev yandı, araçta 2 kişi can verdi

Görüntü Türkiye'den! Tesla alev alev yandı, araçta 2 kişi can verdi
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Görüntü Türkiye'den! Tesla alev alev yandı, araçta 2 kişi can verdi
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Malatya-Elazığ kara yolunda meydana gelen kazada, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan Tesla marka otomobil alev alarak yandı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken aracı yeni aldıkları öğrenildi.

Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazada Ozan Uçar idaresindeki 34 U 0047 plakalı Tesla marka otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın ardından araç bir anda alev alarak yanmaya başladı.

HAYATLARININ BAHARINDA HAYATLARINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen araçta bulunan Ozan Uçar (33) ve Uğur Oğraş (31) yanarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tesla alev alev yandı, araçta 2 kişi hayatını kaybetti

ARACI DAHA YENİ ALMIŞLAR

Yanarak küle dönen aracın yeni alındığı öğrenilirken kazada hayatını kaybedenlerin Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptıkları belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tesla alev alev yandı, araçta 2 kişi hayatını kaybetti

Tesla alev alev yandı, araçta 2 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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