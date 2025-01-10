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Malatya'da Tekstil İşçilerini Taşıyan Servis Aracı Takla Attı: 1 Ölü, 16 Yaralı

Malatya'da Tekstil İşçilerini Taşıyan Servis Aracı Takla Attı: 1 Ölü, 16 Yaralı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan bir servis aracı, sis ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan servis aracı, sis ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Kaza, 07.30 sıralarında Doğanşehir ilçesi Günedoğru Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan 44 S 6875 Isuzu marka servis aracı, yoldaki buzlanma ve sis nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri yönlendirilirken serviste bulunan yaralılar ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan 26 yaşındaki Battal Selçuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 16 işçinin ise tedavileri devam ederken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası aynı bölge maddi hasarlı başka kazaların da yaşandığı öğrenilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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