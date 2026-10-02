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Malatya'da tefecilere operasyon! Borcunu ödeyemeyenlere organ nakli için baskı yaptıkları belirlendi

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Malatya'da tefecilere operasyon! Borcunu ödeyemeyenlere organ nakli için baskı yaptıkları belirlendi
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Malatya'da tefecilik, organ ve doku ticareti ile yağma suçlarına yönelik 18 adrese düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin faizle borç verip senet imzalattığı, alacaklarını tehdit ve cebirle tahsil ettiği, ödeme güçlüğü çeken bazı kişilere de organ nakli konusunda baskı yaptığı belirlendi. Operasyonda yaklaşık 20 milyon TL'lik senet, silah ve mühimmat ele geçirildi.

  • Malatya'da tefecilik, organ ve doku ticareti ile yağma suçlarına yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
  • Operasyonda 19 milyon 905 bin TL değerinde senet, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 85 fişek, 58 kesici alet ve 36 gram skunk ele geçirildi.
  • Şüphelilerin ödeme güçlüğü yaşayan kişilere organ nakli konusunda baskı yaptıkları tespit edildi.

Malatya'da tefecilik, organ ve doku ticareti ile yağma suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yaklaşık 20 milyon TL değerinde senet ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

BORCUNU ÖDEYEMEYENLERE ORGAN NAKLİ BASKISI

Malatya'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik, organ ve doku ticareti ile yağma suçlarının önlenmesine yönelik projeli çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında şüphelilerin faiz karşılığında para verip senet imzalattıkları, alacakların tahsili amacıyla tehdit ve cebir kullandıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca ödeme güçlüğü yaşayan bazı kişilere organ nakli konusunda baskı yaptıkları tespit edildi.

18 ADRESE OPERASYON: SİLAH VE SENETLER ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerce 18 adrese düzenlenen operasyonlarda, 19 milyon 905 bin TL değerinde senet, çok sayıda bedeli yazılmamış senet ve satış sözleşmesi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 85 fişek, 58 çeşitli kesici alet ve 36 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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