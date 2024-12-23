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Malatya'da Silahlı Tartışma: Genç Hayatını Kaybetti

Malatya'da Silahlı Tartışma: Genç Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde telefonla tartıştığı kişi tarafından başından vurulan 26 yaşındaki Batuhan Kökovalı hastanede hayatını kaybetti. Ş.F.A. adlı şüpheli olay sonrası kaçtı, B.Ş. ise gözaltına alındı.

Malatya'da tartışma sonrası başından silahla vurulan 26 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 05.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Batuhan Kökovalı (26) ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı telefonda tartışan Ş.F.A. (20), şahsı ikametinin bulunduğu sokağa çağırdı. Bunun üzerine bölgeye giden Batuhan Kökovalı ile Ş.F.A. arasında devam eden tartışmanın ardından Ş.F.A., Batuhan Kökovalı'yı tabanca ile başından yaralayarak olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Battalgazi Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler iki adet boş kovan bulurken, olaya karıştığı değerlendirilen B.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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