Malatya'da Kurban Bayramı İçin Trafik Güvenliği Tedbirleri Alındı

Malatya'da Kurban Bayramı İçin Trafik Güvenliği Tedbirleri Alındı
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince artması beklenen trafik yoğunluğu için kapsamlı önlemler aldı. Sürücülere seyahat öncesi uyarılarda bulunularak güvenli yolculuk için dikkat edilmesi gereken hususlar sıralandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatilinde artması beklenen trafik yoğunluğuna karşı kent genelinde kapsamlı tedbirler aldı.

Kurban Bayramı süresince meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla alınan tedbirler kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından sürücülere uyarılarda bulunuldu.

Yola çıkmadan önce araç bakımının mutlaka yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, sürücülerin dinlenmiş olarak yola çıkmaları, seyahat planlarını önceden yapmaları ve yoğun saatlerden kaçınmaları istendi. Alternatif güzergahlar için navigasyon uygulamalarının kullanılması da önerildi.

Yolculuk sırasında hız limitlerine uyulması, emniyet kemeri takılması, 2-3 saatte bir mola verilerek dinlenilmesi, takip mesafesinin korunması ve ani manevralardan kaçınılması gerektiği belirtildi. Ayrıca cep telefonu kullanımından kaçınılması, yorgunluk ve dikkat dağınıklığı durumunda araçların mutlaka uygun bir yerde durdurulması gerektiği ifade edildi.

Trafik güvenliğinin yalnızca denetimlerle sağlanamayacağına dikkat çekilen açıklamada, her sürücünün kurallara uyması ve güvenli sürüş tekniklerini uygulaması gerektiği hatırlatıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, tüm vatandaşlara kazasız ve huzurlu bir bayram tatili temennisinde bulundu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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