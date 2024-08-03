Malatya'da kırsal bölgelerde çıkan anız ve orman yangınları kontrol altına alındı
Malatya'nın dört ayrı ilçesinde çıkan anız ve orman yangınları, itfaiye ve orman işletmeleri müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da dört ayrı ilçedeki kırsal bölgelerde çıkan anız, orman yangınları kontrol altına alınarak söndürüldü.
Malatya'nın, Akçadağ, Arguvan, Doğanşehir ile Kale ilçeleri kırsal bölgelerinde anız ile orman yangınları çıktı. Yangınlarda yüzlerce dönümlük alanlar etkilenirken, yaralananların olmadığı yangınlar itfaiye ile orman işletmeleri müdürlüğü ekiplerince saatler süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA