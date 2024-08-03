Malatya'da kırsal bölgelerde çıkan anız ve orman yangınları kontrol altına alındı

Malatya'da dört ayrı ilçedeki kırsal bölgelerde çıkan anız, orman yangınları kontrol altına alınarak söndürüldü.

Malatya'nın, Akçadağ, Arguvan, Doğanşehir ile Kale ilçeleri kırsal bölgelerinde anız ile orman yangınları çıktı. Yangınlarda yüzlerce dönümlük alanlar etkilenirken, yaralananların olmadığı yangınlar itfaiye ile orman işletmeleri müdürlüğü ekiplerince saatler süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA