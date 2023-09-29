Malatya'da kardeşini silahla vuran şahıs polise teslim oldu

Küfürleşme kavgasında kan aktı: Kardeşini silahla yaralayıp polise teslim oldu

MALATYA - Malatya'da iki kardeş arasında "küfürleşme" mevzusu nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 07.40 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı İlyas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kardeş olan R.G. ile D.G. arasında gece saatlerinde çocukların küfürleşmesi nedeniyle tartışma çıktı. Sabah saatlerinde de devam eden tartışmanın büyümesinin ardından R.G.'nin ikametine gelen D.G., kardeşine tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu sağ ayak kısmına isabet alan R.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi D.G. suç aletiyle birlikte polis ekiplerine teslim olurken, bölgede çalışma yapan ekipler 2 adet boş kovan buldu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.