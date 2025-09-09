Malatya'da İnşaat Halinde Apartman Çatısında Yangın Çıktı

Malatya'nın Darende ilçesinde inşaat halindeki bir apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Darende ilçesine bağlı Sungur Mahallesi'nde inşaat halindeki bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA