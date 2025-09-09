Haberler

Malatya'da İnşaat Halinde Apartman Çatısında Yangın Çıktı
Güncelleme:
Darende ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı, yaralanan olmadı.

Malatya'nın Darende ilçesinde inşaat halindeki bir apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Darende ilçesine bağlı Sungur Mahallesi'nde inşaat halindeki bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
