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Malatya'da Huzur ve Güven Uygulamaları: Denetimler Sonucu Çok Sayıda Şahıs ve Malzeme Ele Geçirildi

Malatya'da Huzur ve Güven Uygulamaları: Denetimler Sonucu Çok Sayıda Şahıs ve Malzeme Ele Geçirildi
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Malatya'da gerçekleştirilen huzur-güven asayiş uygulamalarında 83 ekip ve 301 personel ile parklar, bahçeler ve okullar gibi çeşitli alanlarda denetimler yapıldı. 8 bin 783 şahıs sorgulanırken, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Malatya'da il genelinde gerçekleştirilen huzur-güven asayiş uygulamaları kapsamında parklar, bahçeler, umuma açık yerler ve okullar gibi çeşitli alanlarda denetimler yapıldı.

Malatya'da 83 ekip ve 301 personel ile yapılan uygulamalarda 68 park ve bahçe, 13 metruk bina, 11 kıraathane, 10 umuma açık yer, 12 KYK yurt çevresi ve 23 okul çevresi kontrol edildi. Toplamda, bin 978 araç ve 8 bin 783 şahıs sorgulandı. Denetimler sonucunda dilencilik yapmaktan 4 şahsa, ruhsatsız silah ve kesici/delici alet bulundurmaktan da 5 şahsa işlem yapıldı. Ayrıca 1 düzensiz göçmen, 13 yoklama kaçağı ve 4 ifadeye yönelik aranan şahıs yakalanırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs da tutuklandı.

Yapılan denetimler sırasında 1 adet kesici alet, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca, 3.04 gram metamfetamin ve 6.63 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise 3 bin 414 araç ve sürücüsü kontrol edilerek 519 kişiye cezai işlem uygulandı. 5 araç trafikten men edilirken, 4 sürücünün ehliyeti geri alındı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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