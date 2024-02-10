Malatya'da cip şarampole uçtu: 2 yaralı

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan cip şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçe sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki 35 ACN 474 plakalı cip sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada araç sürücü ile birlikte A.F.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA