Malatya'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı
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Darende ilçesinde çıkan bahçe yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bazı kayısı ağaçları zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bazı kayısı ağaçları zarar gördü.

Olay, Darende ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan ot yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki bahçelere sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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