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Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 00.41'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 7.69 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan deprem, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi de Yeşilyurt merkezli depremin büyüklüğünü 4.2 olarak rapor etti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Yeşilyurt Adıyaman Malatya Deprem AFAD Gündem 3.Sayfa Yaşam Haberler

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