Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Darende ilçesi olan deprem Malatya'nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi.
Malatya'da merkez üssü Darende ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MALATYA 3,8 İLE SALLANDI
Malatya'nın Darende ilçesinde saat 21.57'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 11,94 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.
SARSINTI ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı Malatya'nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi.