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Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem

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Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Darende ilçesi olan deprem Malatya'nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

Malatya'da merkez üssü Darende ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MALATYA 3,8 İLE SALLANDI

Malatya'nın Darende ilçesinde saat 21.57'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 11,94 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem

SARSINTI ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı Malatya'nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / 3.Sayfa

Darende Malatya Deprem AFAD Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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