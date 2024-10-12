Üye Girişi
Haberler

Malatya'da 2.500 Dekar Alanda Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'da 2.500 Dekar Alanda Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen anız yangını, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde 2 bin 500 dekar alanda çıkan anız yangını uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Darende ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Topraktepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede meralık alanda henüz bilenmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

2 bin 500 dekarlık bir alanda etkili olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum İnceleme İtfaiye malatya 3-sayfa Darende Tarım Çevre Yaşam

Benzin istasyonunda infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

Benzin istasyonu infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

 İsrail'den siber saldırı bekleyen İran tüm cihazları yasakladı

İran, İsrail korkusuyla tüm cihazları yasakladı

 'Çözüm Süreci' tartışmalarına Destici'den çok sert tepki: Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz

"Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz"
Baro Genel Kurulu'nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu

Baro Genel Kurulu'nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dmitry Bivol vs Artur Beterbiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hırvatistan İskoçya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hırvatistan İskoçya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yalı Çapkını 78. bölüm neden yok? 13 Ekim Diyarbakır Mitingi yapılacak mı, iptal mi? Gönül Dağı Halime kimdir, kaç yaşında? Hangi bakanlar değişecek? Cumartesi hangi diziler var? 12 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Elif Karaarslan cinsel ilişki VİDEOSU iddiası sonrası ne oldu? 13 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Boğa, İkizler burcu yorumu! 13 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beyoğlu bıçaklanan polisin sağlık durumu nasıl? Gaziantep Şahinbey'de Ahmet Demir, eşi ve çocukları kim, isimleri ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.