Pencereden çarşafla inerken gören hırsız sandı, gerçek çok başka çıktı

Güncelleme:
Kayseri'de alkol içmek için gittikleri arkadaşlarını darp eden 2 şahıs, evin kapısının parmak iziyle açılması nedeniyle evden çıkamadı. Ellerine geçirdikleri çarşafları bağlayıp binanın altındaki marketin çıkıntısına inen 2 kişi burada mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri şahısları kıskıvrak yakalayıp karakola götürdü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre alkol içmek için gittikleri arkadaşlarını darp eden 2 şahıs, evin kapısının parmak iziyle açılması sebebiyle evden çıkamadı. Şahıslar 3'üncü kattaki daireden çarşafları bağlayarak, indikleri yerde mahsur kaldılar.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi Gürgen Sokak'ta bulunan 14 katlı binada meydana gelen olayda, S.A. ile E.Ö. iddiaya göre alkol içmek için arkadaşları H.Ü.'nün evine gitti. Evde henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıkarken, tartışmanın büyümesi üzerine S.A. ile E.Ö. ev sahibi H.Ü.'yü darp etti.

ÇARŞAFLA MARKETE İNDİLER

Daha sonra evin kapısının parmak iziyle açılmasından dolayı şahıslar evden çıkamadı. S.A. ve E.Ö. 3'üncü katta bulunan evden çarşafları birbirine bağlayarak, binanın altında bulunan marketin çıkıntısına indi. 2 şahıs burada mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

POLİS KISKIVRAK GÖZALTINA ALDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından H.Ü.'yü ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri de S.A. ve H.Ü.'yü mahsur kaldıkları yerden indirerek, polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan 2 şahıs gerekli işlemler için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
