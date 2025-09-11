Mahmut Hiçyılmaz Yeniden Yargılandı ve Beraat Etti

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkındaki beraat kararını bozmasının ardından yeniden yargılanan Kayseri Ticaret Odası (KTO) eski Başkanı Mahmut Hiçyılmaz beraat etti.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Mahmut Hiçyılmaz ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ö.F.B, daha önce emniyette verdiği, "Mahmut Hiçyılmaz ileri derecede FETÖ'cüdür. Örgütün desteği ile oda başkanı seçildi" yönündeki ifadesini hatırlamadığını söyledi. Duruşma savcısı, önceki celse verdiği esasa ilişkin mütalaasını yineleyerek, sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahmut Hiçyılmaz ise 2013 yılında gerçekleştirilen oda başkanlığı seçiminde, terör örgütü bağlantılı ve sonradan kapatılan Genç Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (GESİAD) Kayseri Şubesi yönetimi ile iş insanları tarafından desteklendiği iddiasının doğru olmadığını söyledi. Örgütsel referanslarla KTO'ya aday gösterildiği ve meclis ile yönetimde örgüt mensuplarına yer verdiği iddiasının da doğru olmadığını savunan Mahmut Hiçyılmaz, 17-25 Aralık sürecinden sonra odada paralel yapı kuran örgüt üyelerinin istifası için mücadele verdiğini belirtti. Örgüt üyeliği suçlamasını da reddeden Mahmut Hiçyılmaz, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı oda üyelerine çağrıda bulunarak kent meydanında ilk toplananlardan olduklarını belirtip, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti ise sanığın beraatine karar verdi. - KAYSERİ