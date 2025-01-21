Mahmut Hiçyılmaz'ın Davası Yeniden Görülüyor

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkındaki beraat kararını bozmasının ardından Ticaret Odası eski Başkanı Mahmut Hiçyılmaz bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında dava açılan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada beraat etti. Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi Hiçyılmaz'ın yargılandığı dosya ile ilgili bozma kararı verdi ve yeniden yargılanmasına için yerel mahkemeye gönderdi. Yargıtay'ın kararının ardından Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden yeniden görülen davanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşmada Hiçyılmaz ve avukatı hazır bulundu. Hiçyılmaz'ın avukatı müvekkilinin yurtdışı yasağı nedeniyle maddi kayba uğradığını belirterek, adli kontrol ve yurtdışı yasağının kaldırılmasını talep etti.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 6 Mayıs 2024 tarihine ertelendi. - KAYSERİ