Üye Girişi
Haberler
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı

Bolu'da kayak merkezindeki otelde yangın! Bilanço ağırlaşıyor
Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir

10 kişiye mezar olan otel için yetkililerden vahim uyarı
10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum

Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum

Mahmut Hiçyılmaz'ın Davası Yeniden Görülüyor

Mahmut Hiçyılmaz'ın Davası Yeniden Görülüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin beraat kararını bozmasının ardından, Kayseri Ticaret Odası eski Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Dava, 6 Mayıs 2024 tarihine ertelendi.

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkındaki beraat kararını bozmasının ardından Ticaret Odası eski Başkanı Mahmut Hiçyılmaz bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında dava açılan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada beraat etti. Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi Hiçyılmaz'ın yargılandığı dosya ile ilgili bozma kararı verdi ve yeniden yargılanmasına için yerel mahkemeye gönderdi. Yargıtay'ın kararının ardından Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden yeniden görülen davanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşmada Hiçyılmaz ve avukatı hazır bulundu. Hiçyılmaz'ın avukatı müvekkilinin yurtdışı yasağı nedeniyle maddi kayba uğradığını belirterek, adli kontrol ve yurtdışı yasağının kaldırılmasını talep etti.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 6 Mayıs 2024 tarihine ertelendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Partililer adliyeye akın etti, polis güvenlik önlemlerini artırdı
img

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
img

Okulda fenalaşan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu anlaşıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi

1600 kişiyi affeden Trump'tan ülkenin kaderini değiştiren imza
4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu

Çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
Ünlü ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır'dan ezber bozan 'Sünnet' çıkışı

Ünlü ilahiyatçıdan ezber bozan "Sünnet" çıkışı
Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Ümit Özdağ için tehdit gibi mesaj
Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu Benfica'dan ayrılıyor

Kerem Benfica'dan ayrılıyor
Bolu Kartalkaya'daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı

Yangının ilk başladığı anda kaydedilen görüntü yürek dağladı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.