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Mahmut Cevher'in kızı Yonca Şahinbaş'tan yıllar sonra gelen şaşırtıcı itiraf

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Yeşilçam'ın usta ismi Mahmut Cevher'in kızı, ünlü oyuncu Yonca Şahinbaş, Haber Bahane programında ilk kez sessizliğini bozdu. 'Cevher' soyadını babasının isteğiyle bıraktığını açıklayan Şahinbaş, yaşadığı psikolojik kırılma ve ailesiyle ilgili çarpıcı gerçekleri paylaştı. "Sırf baba diye sevmek zorunda değilim" sözleriyle dikkat çeken oyuncu, babasıyla 10 yıldır görüşmediğini söyledi.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Mahmut Cevher'in kızı, başarılı oyuncu Yonca Şahinbaş, Haberler.com'da yayınlanan Haber Bahane programında samimi açıklamalarda bulundu. Yıllardır kamuoyunda merak edilen "soyadı tercihi" konusunun perde arkasını ilk kez açıkladı.

"BABAMA JEST OLSUN DİYE KULLANIYORDUM"

Şahinbaş, ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu'na verdiği röportajda, yıllar önce "Asla Vazgeçmem" adlı dizide rol aldığı sırada hayatının seyrini değiştiren bir telefon aldığını anlattı. Set arası annesiyle yaptığı görüşmede, annesinin kendisine "Baban senin Cevher soyadını kullanmanı istemiyor" dediğini aktaran oyuncu, bu söz karşısında şaşkına döndüğünü ancak tepkisiz kaldığını dile getirdi. Şahinbaş, "Dedim tamam, hiç sıkıntı değil. Hemen yapımcıyı aradım, jenerikte soyadımı değiştirdik. O anda Instagram hesabımı da 'Şahinbaş' olarak güncelledim. Zaten Cevher soyadını babama jest olsun diye kullanıyordum."

Mahmut Cevher'in kızından yıllar sonra gelen şaşırtıcı itiraf

PSİKOLOJİK DESTEK ALDI

Ancak değişen sadece bir soyadı değilmiş... Yonca Şahinbaş'ın içinde çok daha derin bir duygusal çatışma yaşanıyordu. Soyadını bırakmasının ardından yaşadığı duygusal çalkantılar onu bir psikoloğa götürmüş. Orada kendisine şu soruyu sorduğunu söylüyor: "Sırf anne diye ya da sırf baba diye sevmek zorunda mıyız? Böyle hissetmediğim için huzursuzluk duyuyordum. Sanki bir şeyler ters gibi geliyordu." Psikoloğun bu soruya verdiği yanıt ise Yonca Şahinbaş'ın içini rahatlatmış. "Hayır," demiş terapisti, "Karşılıklı sağlıklı bir ilişki yoksa sevmek zorunda değilsin." İşte o cümle, onun içinde taşıdığı suçluluk duygusunu silip süpürmüş.

Mahmut Cevher'in kızından yıllar sonra gelen şaşırtıcı itiraf

"TATLI ANIMIZ YOK, 10 SENEDİR GÖRÜŞMÜYORUZ"

Kalaycıoğlu'nun, "Babanızla ne zaman yollarınız ayrıldı?" sorusuna ise şu dikkat çekici yanıtı verdi: "Aslında bu soruyu biraz yanlış buluyorum. Çünkü hiçbir zaman çok güçlü bir bağımız olmamış gibi hissediyorum. Bu nedenle bir kopuştan söz etmek de pek mümkün değil; her şey kendiliğinden gelişti." Çocukluk anılarına dair soruya ise duygusal ve sitem dolu bir cevap verdi: "Babamla ilgili anılarım var ama pek tatlı değiller. Kendisiyle yaklaşık 9-10 yıldır yüz yüze hiç görüşmedik. Sosyal medyada denk geldiğimde görüyorum, hepsi bu. Zaten annemle babam birkaç yıl önce ayrıldı."

Mahmut Cevher'in kızı Yonca Şahinbaş'tan yıllar sonra gelen şaşırtıcı itiraf
Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıahmet:

DERDİ NE İMİŞ BU ADSAMIN,KAZULET GİBİ BABA MI OLUR. BELLİ ZATEN KASINTI.

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Haber YorumlarıDenizci:

Bu kadını ilk kez görüyorum ama babasını tanıyorum fark burda

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