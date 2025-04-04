Mahkeme, yanlışlıkla gözaltına alınan kadına 1.3 milyon tazminat ödenmesine hükmetti

Detroit'te yaşayan 46 yaşındaki Isoke Robinson, polis tarafından yapılan bir hata sonucunda mağdur oldu. Plaka tanıma sistemindeki yanlışlık nedeniyle hiç ilgisi olmadığı bir silahlı saldırı olayına karıştırıldı.

Detroit polisi, 2023 yılında gerçekleşen bir silahlı saldırıyı araştırırken görgü tanıkları sadece aracın beyaz olduğunu söylemiş, plaka bilgisi verememişti. Bunun üzerine polis, olay yerinden 2 mil uzaktaki bir kameradan geçen tüm beyaz araçları tarayarak şüphelileri belirlemeye çalıştı.

Robinson'ın aracı da bu taramada tespit edildi ve kadın evinin önünde komşularının gözü önünde kelepçelendi. İki yaşındaki otizmli oğlu bile kısa süreliğine polis aracına konuldu. Kadın hiçbir zaman tutuklanmadı veya resmi olarak suçlanmadı, fakat polis yine de aracına el koydu.

Araçsız kalan anne, üç hafta boyunca işine gidebilmek için ödünç araba kullanmak zorunda kaldı. Stellantis fabrikasındaki montaj hattında çalışan Robinson, özel bakıma ihtiyacı olan otizmli oğlunun ihtiyaçlarını karşılamakta da büyük zorluk yaşadı.

Detroit polis departmanı, iç soruşturma sonucunda aracın "zamanında serbest bırakılmadığını" kabul etti ve Robinson'a 35.000 dolar tazminat ödedi. Ancak mağdur anne, avukatı Paul Matouka aracılığıyla yaptığı açıklamada, bu ödemenin sistemde gerçek bir değişiklik yaratacağına inanmadığını belirtti.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği temsilcisi Gabrielle Dresner, Robinson'ın yaşadıklarının bu tür teknolojilerin masum insanları nasıl mağdur edebileceğinin bir örneği olduğunu vurguladı. Detroit'te suçla mücadele amacıyla kurulan 100'den fazla plaka tanıma kamerasının kullanım şeklinde bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceği ise henüz açıklanmadı.