Mahalleli kokudan isyan etti, evden kamyon kamyon çöp çıkarıldı

Mahalleli kokudan isyan etti, evden kamyon kamyon çöp çıkarıldı
Güncelleme:
Karabük'te mahalle sakinlerinin kötü koku ihbarı üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Eve giren ekipler salon, yatak odası, mutfak ve banyo dahil evin her bir noktasının çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Hijyenin mumla arandığı evden yaklaşık 10 kamyon çöp çıkarıldı.

  • Karabük'te 100. Yıl Mahallesi 1033 Sokak'ta bir evden kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri ilgili birimlere ihbarda bulundu.
  • Evin salon, yatak odası, mutfak ve banyo dahil tüm alanları ile bahçesi çöplerle doluydu.
  • Evin ve bahçesinden yaklaşık 10 kamyon çöp çıkarıldı.

Karabük'te 100. Yıl Mahallesi 1033 Sokak'ta Mustafa T'ye ait olan evden uzun süredir kötü kokuların gelmesi üzerine isyan eden mahalle sakinleri durumu ilgili birimlere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ile Karabük Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

EV SALONDAN BANYOYA KADAR ÇÖPLE DOLMUŞ

Ekipler, eve girdiklerinde salon, yatak odası, mutfak ve banyo dahil tüm alanların çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Odalar içinde biriken çöplerin kullanım alanlarını tamamen kapladığı, hijyen şartlarının ortadan kalktığı belirlendi. Evin bahçesi ve bina çevresinin de çöplerle kaplı olduğu görüldü.

10 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Temizlik çalışmaları kapsamında ev ve bahçeden yaklaşık 10 kamyon çöp çıkarıldı. Bölgedeki görüntüler dron ile kaydedildi. Baba Nuri T., oğlunun askerden döndükten sonra psikolojik sorunlar yaşadığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
