Lüleburgaz'da Kontrolden Çıkan Otomobil Yol Kenarındaki Yeşil Alana Uçtu
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki yeşil alana uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki yeşil alana uçtu. Ağaçlara çarparak duran otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu Sakızköy mevkiinde meydana geldi. 22 LG 852 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki yeşil alana uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ