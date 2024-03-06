Lüleburgaz'da Kontrolden Çıkan Otomobil Yol Kenarındaki Yeşil Alana Uçtu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki yeşil alana uçtu. Ağaçlara çarparak duran otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Sakızköy mevkiinde meydana geldi. 22 LG 852 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki yeşil alana uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ