Lüks otelde 7. kattan düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam'ın sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı - Haberler

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Lüks otelde 7. kattan düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam'ın sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beşiktaş'ta kaldığı lüks otelde 7. kattan düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam'ın dini nikahlı eşi tarafından koridorda sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde odadan kaçmaya çalışan Cizdam, dini nikahlı eşi Özgür Aydoğan tarafından şiddet görerek otel koridorunda sürükleniyor.

Beşiktaş'ta bulunan lüks otelde geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayda inşaat firması sahibi Ebru Cizdam, 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olay sırasında Cizdam'ın yanında olduğu öğrenilen 26 yıllık dini nikahlı eşi Özgür Aydoğan gözaltına alınmış ve eşini otelden aşağı attığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Lüks otelde 7. kattan düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam'ın sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı

SÜRÜKLEYEREK ODAYA SOKMAYA ÇALIŞTI

7. kattan düşerek ölen Ebru Cizdam'ın Özgür Aydoğan ile olaydan önce kavga ettiği ortaya çıktı. Otelin güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde Özgür Aydoğan ve Ebru Cizdam'ın olay günü 00: 56'da 7'inci katta bulunan odalarına çıkıyor. Bu sırada Aydoğan ile tartışan Ebru Cizdam odaya girmek istemiyor. Ancak eşini yerlerde sürükleyen Özgür Aydoğan, Cizdam'ı odaya sokmaya çalışıyor.

Lüks otelde 7. kattan düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam'ın sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı

CEBİNDE BİR ŞEY ARADI

Bir süre sonra eşinin elinden kurtulan Cizdam, koridorda kaçmaya başlıyor. Otel odası önünde bir süre cebinde bir şey arayan Aydoğan ise daha sonra Cizdam'ın peşinden gidiyor.

İşte o ana ilişkin kareler;

Lüks otelde 7. kattan düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam'ın sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı

Lüks otelde 7. kattan düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam'ın sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı

Lüks otelde 7. kattan düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam'ın sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beşiktaş, Aydoğan, İnşaat, Otel, 3. Sayfa, Haberler

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Yorumlar (12)

Ferit Yazlik:

Hizmet verenler hizmet alan, hizmet alanlar hizmet veren havasında..profosyonellik çok önemli bazı mesleklerde karemeti kendinden bilmeden sadece işini yapan meslek erbaplarına selam olsun.. sen ağa ben ağa inekleri kim sağa...

Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
VAHAP:

ADAM SARHOŞ VE EŞİNE YAPMA YETER İÇERİ GİR DİYE YALVARIYOR ...KADIN İSE HOPA HOPASINDA GİBİ ....

Cevap Yaz 23 7 Yayından Kaldır
Eğrioturdoğrukonuş:

Demek ki cinayet .

Cevap Yaz 5 17 Yayından Kaldır
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