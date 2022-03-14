Lüks otelde 7. kattan düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam'ın sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı

Beşiktaş'ta bulunan lüks otelde geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayda inşaat firması sahibi Ebru Cizdam, 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olay sırasında Cizdam'ın yanında olduğu öğrenilen 26 yıllık dini nikahlı eşi Özgür Aydoğan gözaltına alınmış ve eşini otelden aşağı attığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SÜRÜKLEYEREK ODAYA SOKMAYA ÇALIŞTI

7. kattan düşerek ölen Ebru Cizdam'ın Özgür Aydoğan ile olaydan önce kavga ettiği ortaya çıktı. Otelin güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde Özgür Aydoğan ve Ebru Cizdam'ın olay günü 00: 56'da 7'inci katta bulunan odalarına çıkıyor. Bu sırada Aydoğan ile tartışan Ebru Cizdam odaya girmek istemiyor. Ancak eşini yerlerde sürükleyen Özgür Aydoğan, Cizdam'ı odaya sokmaya çalışıyor.

CEBİNDE BİR ŞEY ARADI

Bir süre sonra eşinin elinden kurtulan Cizdam, koridorda kaçmaya başlıyor. Otel odası önünde bir süre cebinde bir şey arayan Aydoğan ise daha sonra Cizdam'ın peşinden gidiyor.

İşte o ana ilişkin kareler;

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa