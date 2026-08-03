LPG tırı ile traktör çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Bilecik'te LPG tankeri ile traktörün çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Bayırköy beldesi mevkiinde D-650 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ferhat Ö. idaresindeki 34 FP 9154 plakalı boş LPG tankeri, İstanbul istikametine seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen Taner S. yönetimindeki 11 SK 351 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör sürücüsü ağır, tır sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, acil servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza nedeniyle D-650 karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, LPG tankerinin boş olduğu ve herhangi bir sızıntının bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı