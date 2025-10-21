Haberler

Louvre Müzesi Soygununda Çalınan Mücevherlerin Değeri 88 Milyon Euro

Fransa'nın Paris kentindeki ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleştirilen soygun sonrası çalınan mücevherlerin değeri 88 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Soygunla ilgili dört kişinin bağlantısı olduğu ve incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Fransa'daki Louvre Müzesi'nden çalınan mücevherlerin değerinin yaklaşık 88 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleştirilen soyguna ilişkin soruşturma sürerken, Paris Savcısı Laure Beccuau, çalınan mücevherlerin değerine ilişkin açıklamada bulundu. Beccuau, müze yetkililerin çalınan mücevherlerin değerinin yaklaşık 88 milyon euro olduğu tahmin ettiğini belirterek, ancak hırsızların mücevherleri eritmesi halinde bu miktarı elde edemeyeceklerini aktardı.

Beccuau, soygunla dört kişinin bağlantısının olduğunu doğrulayarak, yetkililerin olay yerinde bulunan parmak izlerini incelediğini söyledi.

Louvre soygunu

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne 19 Ekim'de sabah saatlerinde gelen 4 hırsız, bina dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanmış ve bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar, 9 eser çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı ise düşürmüşlerdi. Taç hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların, soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
