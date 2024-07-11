Üye Girişi
Haberler

Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz! İzzet Eren kurşunlanarak öldürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Londra'da faaliyet gösteren Türk çetesi Tottenham Boys'un lideri İzzet Eren, Moldova'nın başkenti Kişinev'de bir kafede uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Kasklı ve elektrikli scoter kullanan saldırgan, Eren'e üçü başına isabet eden yedi kurşun sıktıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da faaliyet gösteren ve adı uyuşturucudan silahlı saldırıya kadar pek çok olayda geçen Türk çetesi Tottenham Boys'un lideri İzzet Eren'e Moldova'da saldırı düzenlendi. Kafede oturduğu sırada kurşunların hedefi olan Eren, olay yerinde hayatını kaybetti.

MAHKEMEYE GETİRİLİRKEN KAÇIRILMAYA ÇALIŞILMIŞTI

Kısa Dalga'dan Cengiz Erdinç'in haberine göre; Eren, 1990'larda uyuşturucu suçları nedeniyle Londra'da hüküm giymiş, sınırdışı edildikten sonra tekrar Londra'ya dönmüş, 2015 yılında dolu bir tabanca ve makineli tüfekle bir saldırıdan hemen önce yakalanmıştı. 2016 yılında polis minibüsüyle mahkemeye getirilirken yeğeni Özcan Eren başarısız bir kaçırma girişiminde bulundu. Bir çete üyesinin vurulmasıyla sonuçlanan olayda araçta Uzi otomatik tabanca bulundu.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ, HAPİSTEN KAÇTI

Eren'le birlikte yargılanan Gökay Soğucaklı da beş buçuk yıl hapis cezası aldı. Toplam 21 yıl hapis cezasına çarptırılan İzzet Eren 2019 yılında Türkiye'ye iade edildi, ancak bir ay sonra hapisten kaçtı. 26 Mayıs 2022'de Moldova'da yakalanan Eren'in İngiltere'nin iade istemine rağmen serbest kalması dikkat çekti.

UYUŞTURUCUDAN CİNAYETE KADAR PEK ÇOK SUÇA KARIŞTI

Totttenham Turs çetesinin lideri İzzetin Eren'in adı 1990'lı yıllarda uyuşturucu nedeniyle gerçekleştirilen saldırı ve cinayetlere karışmıştı. Doğu Londra'da Hackney Turks çetesiyle hakimiyet savaşı veren Eren'in 2016'da hapisten kaçırılması girişimi 1994 yılında bir kafede tavla oynarken öldürülen ve uyuşturucu savaşı gibi gösterilen Mehmet Kaygısız cinayetinin ve Nafiz Bostancı'ya yönelik cinayet girişiminin Mehmet Ağar'ın ekibinde yer alan Nurettin Güven tarafından gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı.

KAFEDE OTURDUĞU SIRADA 7 KURŞUNLA İNFAZ EDİLDİ

Kasklı ve elektrikli scoter kullanan saldırgan Eren, kafede bir sandalyede oturduğu sırada silahını ateşledi. Üçü başına isabet eden yedi kurşun sıktıktan sonra olay yerinden uzaklaşan saldırgan kayıplara karıştı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin peşine düşerken İzzet Eren ise olay yerinden hayatını kaybetti.

2 AY ÖNCE DE BENZER BİR CİNAYET İŞLENMİŞTİ

Benzer bir cinayet 4 Mayıs 2024'de Barselona'da işlenmiş, Sant Marti Forum bölgesinde Tekin Kartal adıyla tanınan İlmettin Aytekin, Abdullah Baybaşin ile bir restoranda yemek yedikten hemen sonra, beş kurşunla vurularak öldürülmüş, saldırgan bulunamamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Tottenham Kişinev Moldova Londra Suç 3.Sayfa Dünya Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

 Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Bakmadan Geçme

İsmail Uyanık TFF adaylığından çekildi mi? İsmail Uyanık, TFF başkan adaylığından neden çekildi? 11 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Trendyol Süper Lig 2024- 2025 DERBİ FİKSTÜRÜ | Derbiler ne zaman, hangi haftada oynanacak? DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU! Trabzonspor- Galatasaray derbisi ne zaman? 2024-25 Trabzonspor- Galatasaray maç tarihi belli oldu mu? SÜPER LİG BEŞİKTAŞ- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? 2024-25 DERBİ TARİHLERİ AÇIKLANDI! Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG TRABZONSPOR- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? Trabzonspor'un Süper Lig'de yeni sezon maçları belli oldu mu? Trabzonspor maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Galatasaray'ın Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü belli oldu mu? Derbi maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? TRENDYOL SÜPER LİG FİKSTÜR | 1. Hafta maçları belli oldu mu? Derbiler ne zaman oynanacak? Süper Lig 1. Haftada neden Kayserispor yok? SÜPER LİG 1. HAFTA'DA BEŞİKTAŞ KİMİNLE OYNAYACAK? Süper Lig 1. Hafta fikstür çekimi belli oldu! SÜPER LİG 1. HAFTA'DA FENERBAHÇE KİMİNLE OYNAYACAK? Süper Lig 1. Hafta fikstür çekimi belli oldu! SÜPER LİG 1. HAFTA FİKSTÜRÜ | Süper Lig fikstürü belli oldu mu? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe kiminle oynayacak?
'Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit' demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

"Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
500

Yorumlar (42)

murtaza candurak:

türkiye'ye iade edildi 1 ay sonra hapisten kaçtı detayı

381
3
yanıtYanıtla
NediyonDegisik:

para ile cikarilabiliyor kardes bu bir cok ulkede var

yanıt94
yanıt38
Leven Ergün:

TENCERE YUVARLANMIŞ KAPANI BULMUŞ

yanıt54
yanıt3
aristoteles:

Bizim ülkemizde gül gibi yaşardı ordane işi var bütün baronların gözde mekaniyiz

yanıt66
yanıt9
Erol Gergin:

cinayet girişiminin Mehmet Ağar'ın ekibinde yer alan Nurettin Güven tarafından gerçekleştirildiği. al sana detay

yanıt24
yanıt1
Serdal Enginkaya:

Adam gibi alın teriyle para kazanamayanların hazin sonu

202
3
yanıtYanıtla
Cevap :

Dünya bir pislikten kurtuldu.

193
4
yanıtYanıtla
Spartacüs MartinLuther:

Dünya pislikten hiç bir zaman arınamayacak insan yaratılışı gereği pislik zaten

yanıt44
yanıt21
NEY-SEDA İsmail Kembil:

Sparteküs Bir yaradılışın olduğuna inanmışsın sonunda. Senin gibi düşünenler oldukça durumun dahada vahim olacağı kesin.

yanıt3
yanıt1
Buğra Er:

Güzel haber

164
2
yanıtYanıtla
Tüm 42 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title