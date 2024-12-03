Lojmanda ölü bulunan Yeşim'in annesi, 'intihar' iddialarına bir kez daha isyan etti

Manisa'nın Demirci ilçesinde polis lojmanlarında başından vurulmuş halde ölü bulunan güzellik salonu işletmecisi Yeşim Akbaş'ın (27) annesi Aysun Akbaş bir kez daha isyan etti.

"ESKİ TARİHLİ ŞEYLERE BAKARAK 'İNTİHAR ETTİ' DENMESİ ÇOK SAÇMA"

Tv100'e konuşan ve kızının intihar etmediğini savunan Akbaş, "Kızımın öyle psikolojik bir durumu yoktu. Her anne babanın götürmesi gerektiği gibi ergenlik dönemlerinde gittik biz. Bir süre sonra kilo alıyorum diye bıraktı. Bu eski tarihli şeylerin göz önüne alınarak intihar etti denmesi çok saçma değil mi? Keşke her anne baba götürse de çocuklar normal olsa." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

14 Nisan 2023 saat 08.00 sıralarında Demirci ilçesindeki polis lojmanında silah seslerinin duyulmasının ardından, komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın (28) kaldığı odaya giren polis ekipleri, Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde bulmuştu.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Akbaş hayatını kaybetmişti.

İncelemelerde Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Yıldız'a ait olduğu tespit edilmişti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan ve sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest kalan Yıldız, savcılığın itirazı üzerinde 19 Nisan'da İzmir'de tekrar gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Yıldız, 22 Mart'ta görülen ilk duruşmada hakkındaki suçlamaları reddederek Akbaş'ın psikolojik sorunları olduğunu öne sürüp intihar ettiğini ve şahsına ait delil olmadığı gerekçesiyle beraatını talep etmişti.

Mahkeme heyeti "Şüpheden sanık yararlanır" ilkesini gözeterek Yıldız'ın beraatına karar vermişti.