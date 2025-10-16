Haberler

Lityum pili ısıran köpek evde büyük bir yangının çıkmasına sebep oldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Lityum pili ısıran köpek evde büyük bir yangının çıkmasına sebep oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Lityum pili ısıran köpek evde büyük bir yangının çıkmasına sebep oldu
Haber Videosu

Kuzey Carolina'da, Colton isimli köpek evde oynarken yanlışlıkla yangın çıkardı. Köpeğin ısırması sonucu lityum-iyon pil alev alarak oturma odasını dumanla kapladı. Köpeğin sahibi ve aynı zamanda bir itfaiyeci olan David Sasser, olayın ardından lityum-iyon pillerin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha anladığını belirtti.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşanan olayda, Colton isimli bir köpek evde oyun oynarken yanlışlıkla yangın çıkardı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, beş yaşındaki köpek oturma odasında bulduğu lityum-iyon pili ısırınca pil aniden alev aldı ve oturma odası kısa sürede dumanla kaplandı.

Olay, Chapel Hill kentinde meydana geldi. Görüntülerde Colton'un yerde duran küçük bir cihazla oynadığı, ardından cihazdan yoğun duman çıktığı görülüyor. Köpek neye uğradığını şaşırarak hızla mutfağa kaçıyor. Birkaç saniye sonra ise pil büyük bir alev topuna dönüşüyor ve halı tutuşuyor. Neyse ki evde kimse olmadığı sırada çıkan yangın kısa sürede kendi kendine sönüyor.

Köpeğin sahibi David Sasser, aynı zamanda bir itfaiyeci. Sasser, yaşananları şöyle anlattı:

"Colton pili ısırınca bir anda duman çıkmaya başladı. Ne yaptığını anlamadı, korkup kaçtı. Şans eseri evdeydik ve alevler kısa sürede söndü. Sadece o küçük cihaz yandı, başka bir zarar olmadı."

Sasser, olaydan sonra lityum-iyon pillerin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha anladığını söyledi:

"Bu piller genelde güvenlidir ama yanlış kullanıldığında çok tehlikeli olabilir.

Şarj bitince fişten çekmek, ezilmemeleri için güvenli bir yerde saklamak ve kesinlikle köpeklerin ulaşamayacağı bir yerde tutmak gerekiyor.

Ayrıca kullanmadığınız pilleri çöpe atmak yerine doğru şekilde imha edin."

Olayın görüntüleri, Chapel Hill İtfaiyesi tarafından Facebook'ta paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Colton aslında iyi bir çocuk ama sahipleri evde yokken tezgâha çıkıp lityum pilli bir cihazı bulmuş."

Yetkililer, son bir yılda sadece Raleigh bölgesinde 12 farklı lityum pil yangını yaşandığını, yakınlardaki Durham kentinde ise iki çöp kamyonunun çöpe atılan piller yüzünden yandığını açıkladı.

Neyse ki Colton olaydan hiçbir yara almadan kurtuldu ve evde büyük bir hasar meydana gelmedi.

Bu olay, şarjlı pillerin dikkatsiz kullanımının ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Lityum pili ısıran köpek evde büyük bir yangının çıkmasına sebep oldu

Lityum pili ısıran köpek evde büyük bir yangının çıkmasına sebep oldu

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

eve köpek alırsanız olacağı bu hayvandeverler şimdi nerdesiniz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara'da 7,5'luk deprem alarmı! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak

4. seviye alarm! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Hadise Samsun konserinde enerjisiyle göz doldurdu

Hadise bir şeyler deniyor!
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Marmara'da 7,5'luk deprem alarmı! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak

4. seviye alarm! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak
Türkiye'nin havası en kirli 3 kenti belli oldu! İlk sıradaki şehir şaşırttı

Türkiye'nin havası en kirli 3 şehri! Birinciyi tahmin etmek çok zor
5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu! Rekor teklifler
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.