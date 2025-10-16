Lityum pili ısıran köpek evde büyük bir yangının çıkmasına sebep oldu

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşanan olayda, Colton isimli bir köpek evde oyun oynarken yanlışlıkla yangın çıkardı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, beş yaşındaki köpek oturma odasında bulduğu lityum-iyon pili ısırınca pil aniden alev aldı ve oturma odası kısa sürede dumanla kaplandı.

Olay, Chapel Hill kentinde meydana geldi. Görüntülerde Colton'un yerde duran küçük bir cihazla oynadığı, ardından cihazdan yoğun duman çıktığı görülüyor. Köpek neye uğradığını şaşırarak hızla mutfağa kaçıyor. Birkaç saniye sonra ise pil büyük bir alev topuna dönüşüyor ve halı tutuşuyor. Neyse ki evde kimse olmadığı sırada çıkan yangın kısa sürede kendi kendine sönüyor.

Köpeğin sahibi David Sasser, aynı zamanda bir itfaiyeci. Sasser, yaşananları şöyle anlattı:

"Colton pili ısırınca bir anda duman çıkmaya başladı. Ne yaptığını anlamadı, korkup kaçtı. Şans eseri evdeydik ve alevler kısa sürede söndü. Sadece o küçük cihaz yandı, başka bir zarar olmadı."

Sasser, olaydan sonra lityum-iyon pillerin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha anladığını söyledi:

"Bu piller genelde güvenlidir ama yanlış kullanıldığında çok tehlikeli olabilir.

Şarj bitince fişten çekmek, ezilmemeleri için güvenli bir yerde saklamak ve kesinlikle köpeklerin ulaşamayacağı bir yerde tutmak gerekiyor.

Ayrıca kullanmadığınız pilleri çöpe atmak yerine doğru şekilde imha edin."

Olayın görüntüleri, Chapel Hill İtfaiyesi tarafından Facebook'ta paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Colton aslında iyi bir çocuk ama sahipleri evde yokken tezgâha çıkıp lityum pilli bir cihazı bulmuş."

Yetkililer, son bir yılda sadece Raleigh bölgesinde 12 farklı lityum pil yangını yaşandığını, yakınlardaki Durham kentinde ise iki çöp kamyonunun çöpe atılan piller yüzünden yandığını açıkladı.

Neyse ki Colton olaydan hiçbir yara almadan kurtuldu ve evde büyük bir hasar meydana gelmedi.

Bu olay, şarjlı pillerin dikkatsiz kullanımının ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.